Molde - Valerenga maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Valerenga takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Molde 26 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Valerenga 23 puanda ve 8. sırada. Molde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Valerenga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Molde galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.50, Valerenga galibiyet oranı 3.70. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Molde son hafta oynanan Sparta Sarpsborg maçında 2-2 berabere kaldı.

Valerenga ise Sogndal maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Molde, 18 gol attı ve 6 gol yedi.

Valerenga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valerenga, 10 gol atarken 12 gol yedi.