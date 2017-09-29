'Mona Lisa'nın nü taslağı' Fransa'da bulundu

Fransız küratör Mathieu Deldicque, 150 yıldır sergilenmekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğunu söyledi.
Monna Vanna olarak bilinen resmin bugüne kadar Leonardo da Vinci'nin stüdyosunda çizildiği biliniyordu ancak resmi bizzat da Vinci'nin yaptığı düşünülmemişti. Fakat uzmanlar, artık bu resmi da Vinci'nin Mona Lisa'nın taslağı olarak yaptığı görüşünde.
Paris'teki Louvre Müzesi'nde yapılan testlerin ardından küratörler resmin "en azından kısmen" Leonardo da Vinci tarafından yapıldığını düşünüyor.
Resim Paris'in kuzeyinde Conde Müzesi'nde 1862'den beri Rönesans sanatı sergisinde yer alıyordu.
Da Vinci (1452-1519) İtalyan Rönesansı'nın en büyük ressamlarından biriydi ve yağlı boyayla yaptığı Mona Lisa tablosu dünyanın en ünlü resimleri arasında yer alıyor.
Mona Lisa'nın Floransalı yönetici Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gherardini'nin portresi olduğu düşünülüyor.
Leonardo da Vinci sağ elini mi kullanıyordu?
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan küratör Mathieu Deldicque, "Resimde yüzün ve ellerin çizimindeki kalite kesinlikle eşsiz" dedi ve ekledi:
"Burada Leonardo'nun hayatının son dönemlerinde Mona Lisa'ya paralel olarak çalıştığı bir esere bakıyoruz.
"Neredeyse kesinlikle bir yağlı boya işi için bir ön çalışma olduğunu söyleyebiliriz."
Louvre Müzesi'nin muhafaza uzmanı Bruno Mottin de resmin yapıldığı tarihin Leonardo da Vinci'nin hayatının son dönemleriyle örtüştüğünü ve eserin "çok yüksek kaliteli" olduğunu söyledi.
Deldicque tarafından, resmin Mona Lisa'nın taslağı olduğuna yönelik sunulan bulguların arasında şunlar yer alıyor:
- Eller ve vücutlar neredeyse aynı.
- Portrelerin boyutları nerdeyse denk.
- Figürün etrafına açılan küçük delikler, figürün tuvalde kullanmaya yönelik olduğu fikrini uyandırıyor.
Fakat Louvre Müzesi'nden Mottin, resimdeki figürün kafasının hemen üstündeki taramaların sağ elini kullanan biri tarafından yapıldığına, da Vinci'nin ise solak olduğuna dikkat çekti:
"İhtiyatlı olmaya devam etmeliyiz. Bu iş biraz vakit alacak. Bu resim üzerinde çalışmak çok zor çünkü resim epey narin."
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