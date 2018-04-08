Yaklaşık 500 yılını Paris’te geçiren Mona Lisa’nın Louvre Müzesi’nden çıkması an meselesi... Dünyanın en ünlü tablosu 1974’ten beri Louvre’dan hiç çıkmadı. 44 yıl sonra ilk kez, Fransız Kültür Bakanlığı bir açıklama yaptı: Kültür Bakanı Françoise Nysssem, Mona Lisa tablosunun Fransa’da tura çıkmasını istiyor! Elbette planın arkasında Fransa’nın halihazırdaki liberal hükümetinin yeni kültür paylaşımı politikası var. Yeni kültür politikası en basit anlatımla ‘Kültürel ayrımcılık karşıtlığı’ üzerine kurulu. Nyssem, bunu yapmanın ilk ve ana yolunun ise kültürel mirası paylaşmaktan geçtiğini savunuyor. Ulusal hazineyi hareket ettirmek için çok büyük ölçekli bir plan var... Nysssem, dudak uçuklatıcı maliyeti ve tüm risklere rağmen paha biçilemez sanat eserlerini bir yerde tutmayı reddediyor. Fransız başyapıtlarından oluşacak bir sergi turu olacak Fransa’da... Planın ilk ayağı ve serginin yıldızı Mona Lisa. Mona Lisa böylece daha çok kişiye ulaşacak.

Deniz Çağlar'ın HT Pazar'da yer alan yazısına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni kültür politikasının en büyük destekçilerinden; 1000 yıllık Bayeux Goblen’ini İngiltere’ye ödünç verme sürecini başlattı bile. Norman fetihlerini tasvir eden duvar halısı, Bayeux Müzesi’nin renovasyon çalışmalarının tamamlanacağı 2022 yılı itibarıyla İngiltere’de sergilenecek.

Paris Louvre’a gelirsek, durumdan hiç mi hiç memnun değiller! Esrarengiz gülümsemesiyle sanatseverleri cezbeden tablo, her yıl yaklaşık 8 milyon turisti Louvre’a çekiyor. Tablonun Fransa turuna çıkması halinde Paris’teki Louvre Müzesi’nin ziyaretçi ve hediyelik eşya kayıplarından tahmin edilen zararı en az 7-8 milyon Euro’yu bulabilir.

Hal böyle olunca, gidecekse yabancıya gitmesin diyor Louvre... Kuzey Fransız şehri Lens’in Belediye Başkanı Sylvain Robert da, Mona Lisa’ya kentte ev sahipliği yapmak üzere şimdiden çalışmalara başlamış. Lens şehrinde 2012’den bu yana Paris müzesinin bir uzantısı olan Louvre-Lens bulunuyor.

Yarım yüzyılını Paris’te geçiren Mona Lisa’nın Fransız Kültür Bakanlığı isteğiyle Fransa turuna çıkması planlanıyor. Ancak Mona Lisa’yı taşımanın bedeli 170 milyon TL.

Yaklaşık 500 yılını Paris’te geçiren Mona Lisa’nın Louvre Müzesi’nden çıkması an meselesi... Dünyanın en ünlü tablosu 1974’ten beri Louvre’dan hiç çıkmadı. 44 yıl sonra ilk kez, Fransız Kültür Bakanlığı bir açıklama yaptı: Kültür Bakanı Françoise Nysssem, Mona Lisa tablosunun Fransa’da tura çıkmasını istiyor! Elbette planın arkasında Fransa’nın halihazırdaki liberal hükümetinin yeni kültür paylaşımı politikası var. Yeni kültür politikası en basit anlatımla ‘Kültürel ayrımcılık karşıtlığı’ üzerine kurulu. Nyssem, bunu yapmanın ilk ve ana yolunun ise kültürel mirası paylaşmaktan geçtiğini savunuyor. Ulusal hazineyi hareket ettirmek için çok büyük ölçekli bir plan var... Nysssem, dudak uçuklatıcı maliyeti ve tüm risklere rağmen paha biçilemez sanat eserlerini bir yerde tutmayı reddediyor. Fransız başyapıtlarından oluşacak bir sergi turu olacak Fransa’da... Planın ilk ayağı ve serginin yıldızı Mona Lisa. Mona Lisa böylece daha çok kişiye ulaşacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni kültür politikasının en büyük destekçilerinden; 1000 yıllık Bayeux Goblen’ini İngiltere’ye ödünç verme sürecini başlattı bile. Norman fetihlerini tasvir eden duvar halısı, Bayeux Müzesi’nin renovasyon çalışmalarının tamamlanacağı 2022 yılı itibarıyla İngiltere’de sergilenecek.

Paris Louvre’a gelirsek, durumdan hiç mi hiç memnun değiller! Esrarengiz gülümsemesiyle sanatseverleri cezbeden tablo, her yıl yaklaşık 8 milyon turisti Louvre’a çekiyor. Tablonun Fransa turuna çıkması halinde Paris’teki Louvre Müzesi’nin ziyaretçi ve hediyelik eşya kayıplarından tahmin edilen zararı en az 7-8 milyon Euro’yu bulabilir.

Hal böyle olunca, gidecekse yabancıya gitmesin diyor Louvre... Kuzey Fransız şehri Lens’in Belediye Başkanı Sylvain Robert da, Mona Lisa’ya kentte ev sahipliği yapmak üzere şimdiden çalışmalara başlamış. Lens şehrinde 2012’den bu yana Paris müzesinin bir uzantısı olan Louvre-Lens bulunuyor.

İTALYANLARA VETO

44 yıldır Louvre’dan dışarı çıkmayan ikonik tablo en son 1974’te Tokyo ve Moskova’da sergilendi. Öncesinde, 1963’te Washington ve New York’ta, daha öncesinde ise I. ve II. Dünya Savaşı sırasında korumaya alınmak üzere saklandığı biliniyor.

2013’te İtalyan hükümeti, tabloyu Da Vinci’nin resmettiği yer olduğu düşünülen Floransa’ya bir süreliğine de olsa geri getirmek üzere bir pazarlık başlatmıştı. İstek, Fransız yetkililer arasında kötü anıları canlandırmış olmalı ki, Fransa’nın önceki sosyalist hükümeti tarafından reddedildi. Mona Lisa 1911’de Louvre’dan İtalyanlar tarafından çalınmış, iki yıl sonra Floransa’da ortaya çıkmıştı... Yetkililerin üzerine titrediği Mona Lisa’nın bu kez Fransa sınırlarının dışına çıkıp çıkmayacağı belli değil.

TAŞIMANIN BEDELI 170 MİLYON TL

Nysssem’in talebinden sonra Louvre Müzesi uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre, Mona Lisa’nın Paris’teki Louvre Müzesi’nden 204 km uzakta olan Louver-Lens Müzesi’ne taşınmasının maliyeti: 35 milyon Euro (170 milyon TL).

Hesaplamaya göre, tablonun sıfır titreşimle taşınabilmesi için 3 milyon Euro (14.6 milyon TL) değerinde özel taşıma ekipmanları kullanılması, en az 2 milyon Euro (9.8 milyon TL) tutarında ise güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi gerekiyor. Tablonun taşınacağı müzede Mona Lisa’yı nem ve ışıktan koruyacak sergileme düzeninin kurulması ise: 1 milyon Euro. Dünya sanat tarihinin en değerli eserlerinden biri olan Mona Lisa’nın yalnızca sigortalı bedeli 1 milyar doların üzerinde...

Bakalım Fransa, “kültür paylaşımı” için 170 milyon TL’yi gözden çıkarabilecek mi?



44 yıldır Louvre’dan dışarı çıkmayan ikonik tablo en son 1974’te Tokyo ve Moskova’da sergilendi. Öncesinde, 1963’te Washington ve New York’ta, daha öncesinde ise I. ve II. Dünya Savaşı sırasında korumaya alınmak üzere saklandığı biliniyor.

2013’te İtalyan hükümeti, tabloyu Da Vinci’nin resmettiği yer olduğu düşünülen Floransa’ya bir süreliğine de olsa geri getirmek üzere bir pazarlık başlatmıştı. İstek, Fransız yetkililer arasında kötü anıları canlandırmış olmalı ki, Fransa’nın önceki sosyalist hükümeti tarafından reddedildi. Mona Lisa 1911’de Louvre’dan İtalyanlar tarafından çalınmış, iki yıl sonra Floransa’da ortaya çıkmıştı... Yetkililerin üzerine titrediği Mona Lisa’nın bu kez Fransa sınırlarının dışına çıkıp çıkmayacağı belli değil.

TAŞIMANIN BEDELI 170 MİLYON TL

Nysssem’in talebinden sonra Louvre Müzesi uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre, Mona Lisa’nın Paris’teki Louvre Müzesi’nden 204 km uzakta olan Louver-Lens Müzesi’ne taşınmasının maliyeti: 35 milyon Euro (170 milyon TL).

Hesaplamaya göre, tablonun sıfır titreşimle taşınabilmesi için 3 milyon Euro (14.6 milyon TL) değerinde özel taşıma ekipmanları kullanılması, en az 2 milyon Euro (9.8 milyon TL) tutarında ise güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi gerekiyor. Tablonun taşınacağı müzede Mona Lisa’yı nem ve ışıktan koruyacak sergileme düzeninin kurulması ise: 1 milyon Euro. Dünya sanat tarihinin en değerli eserlerinden biri olan Mona Lisa’nın yalnızca sigortalı bedeli 1 milyar doların üzerinde...

Bakalım Fransa, “kültür paylaşımı” için 170 milyon TL’yi gözden çıkarabilecek mi?