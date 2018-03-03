Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sıkı güvenlik önlemleriyle sergilenen Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu, ülke turuna çıkıyor. Gazete Habertürk'teki habere göre; Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen, dünyanın en ünlü tablosuna erişimi artırmak için Mona Lisa’nın çok sayıda kentte sergileneceğini açıkladı.

Nyssen, Louvre Müzesi ile görüşmelerin devam ettiğini ve güvenlik endişelerinin giderileceğine inandığını söyledi.

Sergileme talebi geri çevrilmişti

Mona Lisa tablosu, 1963 yılında ABD’ye götürülmüş, New York ve Washington’da sergilenmişti. Ancak Louvre Müzesi yetkilileri uzun süredir tablonun müze dışına çıkarılmasına karşı çıkıyor. 2013’te, Leonardo da Vinci’nin yaşamının büyük bölümünün geçtiği İtalya’nın Floransa kentinin tabloyu sergileme talebi geri çevrilmişti.

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