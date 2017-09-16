Monaco: 3 - Strasbourg: 0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, Ligue 1'in 6. haftasında konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 yendi. Galibiyet gollerini; 44. dakikada Rony Lopes, 51 ve 67'de Radamel Falcao kaydetti. Bu sonucun ardından 5. galibiyetine imza atan Monaco 15 puana yükseldi.

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