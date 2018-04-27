Monaco - Amiens maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Monaco, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Amiens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 70 puanlı Monaco 2. sırada bulunuyor, Amiens 40 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Monaco, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Amiens son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 129 kodlu maçı oynayanlar; Monaco galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Amiens galibiyet oranı 10.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Monaco son hafta oynanan Lens maçında 2-2 berabere kaldı.

Amiens, Lens karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Monaco, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Monaco, kendi sahasında 46 gol attı, 17 gol yedi.

Amiens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Amiens, 10 gol atarken 21 gol yedi.