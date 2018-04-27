Monaco - Amiens maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 maçında Monaco ile Amiens, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 70 puanlı Monaco 2. sırada bulunuyor, Amiens 40 puana sahip ve 13. sırada. Monaco son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Amiens, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 129 kodlu maçı oynayanlar; Monaco galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Amiens galibiyet oranı 10.00. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Monaco önceki hafta Lens mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Amiens ise Lens karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Monaco, evinde 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 46 gol atıp 17 gol yedi.

Amiens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Amiens, 10 gol atarken 21 gol yedi.