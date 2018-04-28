Monaco - Amiens maçı ne zaman?

Monaco ve Amiens, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 70 puanlı Monaco 3. sırada bulunuyor, Amiens 40 puana sahip ve 13. sırada. Monaco, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Amiens, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 129. İddaa'da Monaco kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Amiens kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Monaco önceki hafta Lens mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Amiens, Lens karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Monaco, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Monaco, kendi sahasında 46 gol attı, 17 gol yedi.

Amiens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Amiens, 10 gol atarken 21 gol yedi.