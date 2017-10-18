Monaco Beşiktaş maçı canlı izle - Monaco Beşiktaş maçı hangi kanalda (şifresiz)

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 2-1 yendi. Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra RB Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakaladı. Grupta oynanan diğer maçta ise RB Leipzig evinde Porto'yu 3-2 yendi.

Porto ve Leipzig'in ardından Monaco'yu da yenen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı oldu. Öte yandan Beşiktaş, kendi Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yüksek puana ulaşmış (9) oldu. Daha önce 6 kez Devler Arenası'nda yer alan Siyah-Beyazlı ekip 2 kez 7 puana ulaşırken, 2 kez 4 puan, 2 kez de 6 puan topladı.

Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ın buz gibi golü güme gitti! Cenk Tosun'un vuruşunda kaleciden dönen topu Babel boş kaleye gönderdi ancak maçın Sırp hakemi Milorad Mazic ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

16. dakikada Keita Balde, ceza sahası dışında Pepe'nin yaptığı kritik faulle yerde kaldı ve Sırp hakem bu pozisyonda sarı kartına başvurdu. Lemar'ın kullandığı frikikte kaleci Fabri muhteşem bir kurtarışa imza attı.

Monaco, 30. dakikada Falcao'nun attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti: Kolombiyalı golcü, ceza alanı içi sol çaprazında topu sağına çektikten sonra yerden şutunu çekti ve top Fabri'nin yanından ağlarla buluştu.

Bu golden 4 dakika sonra Quaresma'nın ortasında çok iyi yükselen Cenk Tosun kafayı çaktı ve skor 1-1 oldu. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 17, 2017

İkinci 45 dakikaya da iyi başlayan taraf temsilcimiz oldu! 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tosun Paşa, II. Louis Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti: Tolgay Arslan'ın çektiği şutta direkten dönen topu iyi takip eden Cenk Tosun, topun gelişine şutunu çekerek takımı ve kendisi adına 2. golü atmayı başardı!

75. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Oğuzhan Özyakup girdiği yüzde 100'lük gol pozisyonunda kaleci Subasic'i geçemedi.

Maç Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından 9 puana yükselen Beşiktaş G Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Devler Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmada da galibiyet alamayan Monaco ise 1 puanda kaldı. Leipzig 4 puana yükselirken, Porto 3 puanda kaldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 17, 2017

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 17, 2017

MONACO: 1 - BEŞİKTAŞ: 2

STAT: II. Louis

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

MONACO: Subasic, Sidibe (Dk. 79 Boschilia), Glik, Jemerson, Toure, Fabinho, Moutinho, Tielemans (Dk. 57 Lopes), Lemar, Balde, Falcao

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 74 Medel), Quaresma, Talisca (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Babel, Cenk Tosun (Dk. 89 Negredo)

GOLLER: Dk. 30 Falcao (Monaco), Dk. 34 ve 54 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Pepe, Dk. 36 Tolgay Arslan (Beşiktaş), Dk. 49 Balde (Monaco)

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İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Tolgay Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sağ çağrazda Jemerson'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleciden seken topu arka direkte önünde bulunan Babel, meşin yuvarlağı filelere göndermesine rağmen ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

12. dakikada Tielemans'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.

18. dakikada Lemar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Fabricio sağına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

21. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Quaresma, ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine düşen topa Hutchinson'un bekletmeden sert vuruşunda, kaleci Subasic soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere gönderdi.

27. dakikada Moutinho'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

30. dakikada Monaco, mücadelede öne geçti. Balde'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun solundan ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Beşiktaş, skora denge getirdi. Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topu alan Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

FRANSIZLARA KARŞI DEPLASMANDA İLK KEZ! Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı. Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada Beşiktaş, mücadelede öne geçti. Monaco savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı sağındaki Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazdaki Babel aldı. Hollandalı oyuncunun pasıyla altıpas gerisinde topla buluşan Cenk Tosun'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

74. dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile gole çok yaklaştı. Oyuna girer girmez Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuzhan, Fabinho'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Subasic'ten döndü.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 17, 2017

Cenk Tosun, Ba ve Pancu'yu geçti Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 10 gole ulaştı. Monaco karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden Cenk, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 8 golü bulunan Senegalli Demba Ba ile 9 gollü Rumen Daniel Pancu'yu geride bıraktı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda yapılan Monaco maçının ilk 11'inde, Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Güneş, Monako'daki II. Louis Stadı'nda oynanan 3. hafta maçında, Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun ilk 11'ini sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Lens ve Negredo'yu yedek kulübesinde bekletti.

Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının 21 kişilik kadrosuna alınmayan Medel'i de Monaco maçının kadrosuna dahil etti.

TÜRK TARAFTARLAR STATTA

Beşiktaş Kulübünün deplasmana taraftar götürmeme kararına rağmen, birçok Türk taraftar maçı stattan izledi. Emniyet güçlerinin sıkı kontrollerine rağmen, binden fazla Türk taraftar stada girdi. Türk taraftarlar maçtan sonra Beşiktaş'ın galibiyetini kutladı.

LUCE VE DESCHAMPS TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps karşılaşmayı tribünden izledi. Lucescu ve Deschamps'ın yanı sıra Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana da tribünde yer aldı.

BEŞİKTAŞ 'DALYA' DEDİ

Şenol Güneş'in öğrencileri, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 100. maçtan 3 puanla ayrıldı. Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkan Beşiktaş, Avrupa'da dış sahadaki galibiyet sayısını 24'e çıkardı. Deplasmandaki 19 Avrupa maçından beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Dış sahada 114 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 185 gol gördü.

STAT BOŞ KALDI

Monaco ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım taraftarları ilgi göstermedi. Yaklaşık 19 bin kişilik II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Mücadeleyi yaklaşık 8 bin futbolsever tribünden izledi.

KAPTAN ATİBA

Beşiktaş'ta mücadeleye Atiba Hutchinson kaptan olarak çıktı. Kanadalı futbolcu, birinci kaptan Oğuzhan Özyakup'un yokluğunda kaptanlık pazubandını taşıdı.

GENÇLER LİGİ'NDE MONACO KAZANDI

UEFA Gençler Ligi'nin 3. haftasında yapılan Monaco-Beşiktaş maçını ev sahibi takım kazandı. Monaco Kulübünün Fransa'nın güneydoğusunda La Turbie bölgesindeki tesislerinde oynanan maçta Monaco'nun gollerini 63. dakikada Abanda Mfomo ile 68 ve 77. dakikada Jordi Mboula kaydetti. Monaco, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Beşiktaş 1 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'A YEMEK

Monaco Kulübü, karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü temsilcileri ve UEFA delegelerine yemek verdi. Yemekte siyah-beyazlıların genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile genel koordinatör Levent Çifter ve futbol A takım direktörü Ali Naibi yer aldı. Yemekte karşılıklı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi.

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