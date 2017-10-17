Monaco Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi BJK maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kartal, puan veya puanlarla dönmesi durumunda tarihinde ilk defa gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek. Peki, Monaco-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Grubundaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Kartal, Monaco’yu yenerse Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Süper Lig’de işleri yolunda gitmeyen ancak Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yapıp G Grubu’nda 6 puanla zirvede yer alan Kartal, bugün Fransa’da çok kritik bir maça çıkıyor. 1 puanla son sırada bulunan Monaco’ya konuk olacak olan Beşiktaş, rakibi için oldukça hayati önem taşıyan maçta puan ya da puanlar alıp gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmeye çalışacak. Monaco’daki II. Louis Stadı’nda TSİ 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Danijel Subasic Djibril Sidibe Jemerson Kamil Glik Terence Kongolo Fabinho Joao Moutinho Rony Lopes Adama Traore Thomas Lemar Radamel Falcao

Beşiktaş: Fabri G. Gönül (Adriano) Pepe Dusko Tosic Caner Erkin Atiba Hutchinson oğuzhan Özyakup Ricardo Quaresma Anderson Talisca Ryan Babel Cenk Tosun

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

P O G B M A Y Av Beşiktaş 6 2 2 0 0 5 1 4 Porto 3 2 1 0 1 4 3 1 RB Leipzig 1 2 0 1 1 1 3 -2 Monaco 1 2 0 1 1 1 4 -3

BEŞİKTAŞ TARİHİ BAŞARI PEŞİNDE

Monaco’ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar için bu maçın bir başka önemi daha bulunuyor. Porto’yu deplasmanda, Leipzig’i ise sahasında devirip 6 puana ulaşan Kartal, bugün kazanması halinde 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde 3 maç sonunda en yüksek puanına ulaşacak. Beşiktaş dev arenada daha önce en çok 7 puan toplayabilmişti.

MONACO'NUN KADER MAÇI

Devler Ligi’nde oynadığı 2 karşılaşmada da galibiyet alamayan Monaco, beşiktaş karşılaşmasını kader maçı olarak görüyor. ilk haftada deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalan Fransızlar, ikinci karşılaşmada ise evinde Porto’ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. ‘ya tamam ya devam’ maçında Siyah-beyazlılar’ın karşısına çıkacak olan Jardim’in takımında bütün planlar galibiyet üstüne kurulu. Monaco, ligde oynadığı son mücadelede Lyon’a 3-2 mağlup olmuştu.

DEPLASMANDA FRANSIZ

Geçtiğimiz yıllarda 4 Fransız takımla karşılaşan Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Monaco ile oynayacak. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan kartal, 4 kez yenilirken, sahadan 1 kez de beraberlikle ayrıldı. beşiktaş’ın özellikle deplasmandaki maçlarda galibiyet alamaması dikkat çekiyor. İşte o karşılaşmalar:

1994 Auxerre-Beşiktaş: 2-0 1994 Beşiktaş-Auxerre: 2-2 1997 Beşiktaş-Paris S.G.: 3-1 1997 Paris S.G.-Beşiktaş: 2-1 2007 Marsilya-Beşiktaş: 2-0 2007 Beşiktaş-Marsilya: 2-1 2017 O.Lyon-Beşiktaş: 2-1 2017 Beşiktaş-O.Lyon: 2-1

ŞENOL GÜNEŞ: İYİ FUTBOL İYİ SONUÇ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Fransız ekibinin iki maçta 1 puan almasına rağmen çok güçlü bir rakip olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, “Monaco geçmişi olan ve bunu da parasal anlamda iyi kullanan bir takım. ancak futbol değişken sonuçları olan bir oyun. Parası, gücü olan takımlar her zaman kazanamıyor. Sonuç ne olur bilemem ama en iyi futbolumuzu oynayacağız” dedi. Gruba 2’de 2’yle başlamanın önemine değinen Güneş, “aldığımız puanların garantisi yok ama avantajımız var. Puana bakmayacağız, kendi oyunumuza bakacağız. iyi futbol oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. iki maça göre değerlendireceğiz. kafamız, zihnimiz, her şeyimizle bu maça hazır olacağız” diye konuştu.

‘TAKIM ÜZERİNDE OLUMSUZLUK YOK’

Güneş, ligdeki kötü gidişatın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi: “Henüz hazır olmayan oyuncular var. Geç gelenler var, sakatlıktan dönenler var. takımın üzerinde olumsuzluk yok ama kaybedince elbette ki üzülüyoruz. Onun dışında bir olumsuzluk yok. eleştirilere saygı duyuyoruz. ancak kaybettiğimiz maçlar hakkında yorum yapmak bugün bir şey kazandırmaz.”

TALİSCA: EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİMİZ TAKIMLAŞDIK

Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan anderson Talisca, çok önemli ve zor bir maça çıkacaklarını söyledi. brezilyalı yıldız, “Ligde son 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama en önemli özelliğimiz takımdaşlığın çok yüksek olması. buradaki konsantrasyonumuz oldukça yüksek. bunu oynadığımız ilk 2 maçta gösterdik” dedi.