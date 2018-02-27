Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini haberleştirdi. Ligue 1'in son şampiyonu olan Monaco'nun bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'la mücadele ettiği kaydedilirken Fransız ekibinin teknik direktörü Leonardo Jardim'in Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Ünlü menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı.

2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı. Talisca, bu sezon özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekti. Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karabükspor maçlarında 2'şer gol atan yıldızın ligin ikinci devresinde 5 maçta 6 golü bulunuyor.

FİKRET ORMAN VE AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi, geçen günlerde Talisca ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Orman, "Anderson Talisca gayretli bir çocuk. Talisca'nın bonservisini almak istiyoruz. Önümüzde bir süreç var. 31 Mayıs'a kadar opsiyonu bizde. Daha karar vermiş değiliz. En büyük konsantrasyonumuz şampiyonluk. 3 kulvarda gidiyoruz. Basket takımı da aynı şekilde." ifadelerini kullanırken Ahmet Nur Çebi şunları söylemişti:

"Beşiktaş tesislerinde aile ortamı var. Talisca burada çok mutlu. Bonservisini alıp almayacağımıza yıl sonunda bakacağız, yeni bir dönem o dönemde değerlendirilir."