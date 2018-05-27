Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu.

Formula 1'de sezonun altıncı mücadelesi, Monaco'nun Monte Carlo kentinin sokaklarında oluşturulan 3,337 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Red Bull sürücüsü Daniel Ricciardo'nun yanı sıra arkasındaki Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) ve Valtteri Bottas (Mercedes), startta yerlerini korudu.

Öndeki pilotlar, 19. tur sonunda "pit stop"larını tamamladı ve 5'i de aynı sırada piste döndü.

29. turdan itibaren otomobilinin motorunda yaşanan güç kaybına rağmen liderliğini koruyan Ricciardo, bu sezon 2'nci, kariyerinin 7. birinciliğine ulaştı.

Ricciardo'nun 7.3 saniye arkasındaki Vettel 2'nci, liderden 17 saniye sonra bitişe gelen Hamilton ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 110'a çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 96 puanla Vettel ve 72 puanla Ricciardo takip etti.

Sezonun 7. yarışı Kanada Grand Prix'si, 10 Haziran'da yapılacak.

İLK 10

Monaco Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

7. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

8. Nico Hulkenberg (Renault)

9. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

10. Carlos Sainz (Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 110 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 96

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 72

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 68

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 60

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 178 puan

2. Ferrari: 156

3. Red Bull: 107

4. Renault: 46

5. McLaren: 40