Monaco maçına giremeyen taraftarlar isyan etti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptığı grupta, tarihe geçmek için Monaco karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlılar bu mücadeleyi kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olacak. Ancak Beşiktaşlı taraftalar, siyah-beyazlı yönetimin kararı gereğince mücadelenin oynanacağı II. Louis Stadı'na alınmadı. İHA'da yer alan habere göre taraftarlar bu duruma stat önünde tepki göstedi. Tepkisini dile getirdi tribün lideri Bayro Tunç, yıllardır her yerde takip ettiğini söylediği takımının maçına girememeye isyan etti.

Beşiktaş yönetimi bu sezon daha önce Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana taraftar götürmeme kararı almıştı. Fikret Orman, basın toplantısında taraftara çağrıda bulunmuş ve taraftarlardan deplasman maçlarına gelmemelerini istemişti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yine Fransa'da oynanan Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle ertelemeli olarak 1 yıl Avrupa'dan men cezası almıştı.