Son oynadığı Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında RB Leipzig ile 1-1 berabere kalan Monaco bu akşam Porto'yu evinde ağırlıyor. Aldığı beraberliği galibiyete dönüştürmek isteyen Monaco ısrarcı. Peki Monaco - Porto maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar...

MONACO - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco bu akşam Porto'yu evinde misafir ediyor. Monaco - Porto karşılaşması saat 21:45' de başlayacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek. Slavko Vincic' in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşma Monaco'nun Stade Louis II stadında oynanacak. Canlı olarak Tivibu Spor 3' den naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Lille stadına misafir olan Monaco 4-0' lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu galibiyeti sürdürmek istiyor.

Monaco ile Porto, daha önce sadece 2004'teki Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi ve kazanan 3-0'lık skorla Portekiz temsilcisi oldu.

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarının %69'unu kazandı . Bu turnuvada en az 20 iç saha maçına çıkıp Monaco'dan daha yüksek yüzde tutturan üç takım var: Real Madrid , Barcelona ve Bayern Münih.

Monaco, evinde oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi grup maçında yenilgi yüzü görmedi.

İlk maçta RB Leipzig'le berabere kalan Monaco, en son 2000/01 sezonunda gruptaki ilk iki maçını galibiyet alamadan geçmişti.

Monaco, son 13 Şampiyonlar Ligi maçında kalesini sadece bir kez gole kapatabildi.

RB Leipzig maçında %64 isabetli pas yüzdesiyle oynayan Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki en düşük oranın sahibiydi.

2017 senesinde oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Porto, bu turnuvada henüz üst üste dört maçtan mağlup ayrılmadı.

Porto forması giyen Tiquinho Soares, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında rakip kaleye en fazla şut çekip gol atamayan oyuncuydu.

EN GOLCÜLER

Monaco: Youri Tielemans (1)

MUHTEMEL KADROLAR

Monaco: Diego Benaglio, Fabinho, Almamy Toure, Jorge, Jemerson, Kamil Glik, Djibril Sidibe, Youri Tielemans, Joao Moutinho, Adama Diakhaby, Radamel Falcao

Porto: Iker Casillas, Ivan Marcano, Felipe, Alex Telles, Danilo Pereira, Ricardo Pereira, Oliver Torres, Yacine Brahimi, Moussa Marega, Tiquinho, Jesus Corona

Monaco - Porto

Monaco - Porto maçı hangi kanalda

Monaco - Porto saat kaçta