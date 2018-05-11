Monaco - St Etienne maçı rakamları

Monaco ve St Etienne, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 74 puanlı Monaco 3. sırada bulunuyor, St Etienne 52 puana sahip ve 6. sırada. Monaco son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. St Etienne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 356. İddaa'da Monaco kazanır 1.45, berabere biter 3.60, St Etienne kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Monaco önceki hafta Rennes mücadelesinde 2-3 kazandı.

St Etienne ise Nancy maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Monaco, 46 gol attı ve 17 gol yedi.

St Etienne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. St Etienne, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.