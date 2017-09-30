Monaco, Yusuf Yazıcı'ya talip!

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Avrupa kulüplerinin radarına...

Sabah'ın haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la görüşmelere başladı ve bordo mavili ekibe 14 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifini iletti. Trabzonspor'un teklife olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ve detayları konuşmak için Fransız yetkililere devre arasını işaret ettiği haberin detaylarında yer aldı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 2 asist yaptı.

Monaco - Yusuf Yazıcı