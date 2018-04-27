Monarcas Morelia - Necaxa sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Clausura maçında Monarcas Morelia ile Necaxa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Monarcas Morelia 23 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Necaxa 21 puanda ve 10. sırada. Monarcas Morelia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Necaxa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 222 kodlu maçı oynayanlar; Monarcas Morelia galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Necaxa galibiyet oranı 2.60. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Monarcas Morelia son hafta oynanan Necaxa maçında 2-1 kazandı.

Necaxa ise Monarcas Morelia maçında 2-1 yenildi.

Monarcas Morelia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Monarcas Morelia, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Necaxa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Necaxa, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.