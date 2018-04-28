Monarcas Morelia - Necaxa sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Clausura maçında Monarcas Morelia ile Necaxa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Monarcas Morelia 23 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Necaxa 21 puanda ve 10. sırada. Monarcas Morelia son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Necaxa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 222. İddaa'da Monarcas Morelia kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Necaxa kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Monarcas Morelia son haftadaki Necaxa müsabasında 2-1 kazandı.

Necaxa ise Monarcas Morelia maçında 2-1 yenildi.

Monarcas Morelia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Monarcas Morelia, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Necaxa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Necaxa, 11 gol atarken 5 gol yedi.