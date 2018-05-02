Monarcas Morelia - Toluca maçı istatistikleri

Meksika Liga MX Clausura Çeyrek Final maçında Monarcas Morelia ile Toluca, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Monarcas Morelia son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Toluca, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; Monarcas Morelia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Toluca galibiyet oranı 0.00.

Monarcas Morelia son haftadaki Necaxa müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Toluca ise Club Tijuana maçında 1-0 yenildi.