Monarch Airlines tüm operasyonlarını durdurdu

Havacılık sektörü bu sabah sürpriz bir kararla sarsıldı. İngiltere'nin en büyüklerinden Monarch Airlines, operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olurken, halen ellerinde dönüş bileti olan 100 bin yolcunun da yurtdışından nasıl getirileceği araştırılıyor.

İngiltere Uluştırma Bakanı Chris Grayling kararla ilgili olarak, "Beklenmedik bir duruma karşı beklenmedik bir karşılık" ifadesini kullandı.

Şirketin iflas sürecini yöneten KPMG'den yapılan açıklamada ise bütün uçuşların durdurulduğu ve ülke dışındaki yolcuların iki hafta içerisinde geri döndürüleceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'den 40 farklı bölgeye 6 milyondan fazla yolcu taşıyan Monarch Airlines'ta 2 bin 500 kişi çalışıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 214 milyon pound zarar açıklamıştı.

Monarch Airlines

Monarch Airlines iflas