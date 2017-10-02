İflasımızın nedenlerinden biri Türkiye

İngiltere Sivil Havacılık Kuruluşu (CAA) ülkenin en büyük 5. havayolu şirketi Monarch'ın iflas ederek operasyonlarını durdurduğunu, 300 bin uçuş ve tatil rezervasyonunun iptal edildiğini açıkladı.
Şirketin genel müdürü Andrew Swaffield iflasın nedenleri arasında "Türkiye'de turizm sektöründeki çöküşü" de saydı.
Swaffield, Mısır ve Tunus'taki "terör olaylarının" da iflas etemelerinde etkili olduğunu söyledi.
Taşıdıkları yolcu sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 14 düştüğünü kaydeden Swaffield, cirolarının da 100 milyon sterlin azaldığını belirtti.
110 bin kişi İngiltere'ye getiriliyor
CAA ise yurtdışında uçuşlarını bekleyen 110 bin Monarch müşterisinin İngiltere'ye getirilmesi için 30 uçağın ayarlandığını duyurdu.
İngiltere'nin savaş dönemleri dışında hiç bu kadar fazla sayıda kişi topluca ülkeye getirilmemişti.
2100 personeli bulunan Monarch Havayolları geçen yıl 291 milyon sterlin zarar etmişti.
Şirket CAA ile paket tatil satışlarını sürdürebilmek ve gerekli ruhsatları almak için müzakereler yapıyordu.
Ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamadı.
'Akdeniz'de fiyat savaşları'
İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ise Monarch'ın iflasının "Akdeniz'deki fiyat savaşlarından" kaynaklandığını söyledi.
Grayling, "Yurtdışındaki Britanyalı tatilciler için çok stresli bir durum. Benim ilk önceliğim onların İngiltere'ye dönmesini sağlamak" dedi.
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Misafir 4 dakika önceAbartmayın zaten surekli zarar eden bi firmaymış00
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Misafir 4 dakika öncehangi çöküş. otel fiyatları hala ateş pahası :))00
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Misafir 7 dakika önceBayı Bizi Kıskanıyoooo.00