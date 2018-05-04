Mönchengladbach - Freiburg maçı heyecanı

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Mönchengladbach, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Freiburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Mönchengladbach 44 puanla 9. sırada, Freiburg 33 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mönchengladbach, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Freiburg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 112 kodlu maçı oynayanlar; Mönchengladbach galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Freiburg galibiyet oranı 3.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mönchengladbach son haftadaki Darmstadt 98 müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Freiburg, Bayern Munich karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Mönchengladbach, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 19 gol yedi.

Freiburg, dış sahada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Freiburg 14 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.