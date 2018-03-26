Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türk futbolunu uzun yıllardır takip eden ve ilk transfer hamlesini sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandırarak yapan Avrupa'nın bir numaralı sportif direktörü Monchi radarını Galatasaray'a çevirdi.
Liderliğini üstlendiği izleme komitesinden iki kişiyi dün Florya'da oynanan altyapı maçlarına gönderen İspanyol sportif direktör, sarı-kırmızılıların U19 takımında forma giyen forvet Yunus Akgün, 10 numara Atalay Babacan, sağ kanat Recep Gül ve sağ bek Ali Ülgen hakkında rapor istedi. Galatasaray U17 takımı oyuncusu Mustafa Kapı'nın da Roma'nın transfer listesinde olduğu öğrenildi. Galatasaray U19 takımının Trabzonspor'u 3-1 ve U17 takımının 5-0 mağlup ettiği maçları takip eden Roma'nın scout ekibinin Türkiye'de birçok genç oyuncunun maçlarını da düzenli olarak izledikleri kaydedildi.
MONCHI'NİN 2018 TRANSFER LİSTESİ
Ante Coric 1997 Orta Saha Dinamo Zagreb
Marko Johansson 1998 Kaleci Malmö
Justin Kluivert 1999 Forvet Ajax
Bryan Cristante 1995 Orta Saha Atalanta
Hakim Ziyech 1993 Orta Saha Ajax
Mateo Kovacic 1994 Orta Saha Real Madrid
Jean Seri 1991 Orta Saha Nice
SEVILLA'DAN ROMA'YA MONCHI
Sevilla ezeli rakibi Real Betis ve A.Madrid ile birlikte 2000'de küme düştükten 1 yıl sonra döndüğü İspanya 1. Ligi'nde tüm transfer operasyonunu eski yedek kalecisi kısaca Monchi olarak bilinen Ramon Rodriguez Verdejo'ya teslim etti. Sevilla onun sportif direktörlüğündeki 16 yılda 5 Avrupa Ligi Kupası kazandı. Altyapıda 22 takım oluşturan ve 400 futbolcunun gelişimini izleyen 49 yaşındaki Monchi, 700 yerel scout ile çalışıp her sezon 250 yeni futbolcuyu ajandasına yazan bir futbol dâhisi. Sezon başında Sevilla'dan ayrılıp Roma'ya imza atan İspanyol futbol adamı, İtalyan kulübünde tüm transfer operasyonlarından sorumlu.
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