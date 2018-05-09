Monster Notebook, 13 yıldır oyun severlere sunduğu yüksek performansı etkileyici tasarımlarla birleştiren yenilikçi çözümlere yenilerini ekliyor. Yeni ürünlerini düzenlediği etkinlikle tanıtan firma, 8. nesil Intel işlemcili notebook'larıyla dikkat çekiyor.

Etkinlikte iki farklı tasarıma sahip 5 modelini sergileyen Monster, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ve ihtiyaca göre konfigürasyonu kişiselleştirilebilen ürünlere sahip olduğunu gösterdi. Etkinlikte tanıtılan modellerden Abra A5 V13.1, Intel’in 8. nesil Core™ i5-8300H işlemcisini ve 4 GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1050 grafik kartını kullanıyor. Abra A5 V13.2 modelinde ise Core™ i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1050 ekran kartı tercih edilmiş. Abra serisinden yeni nesil Coffe Lake işlemcilere ve yeni bir görünüme terfi eden bir diğer model ise Abra A5 V13.4 gaming laptop. Monster bu modelinde Core™ i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti grafik kartı tercih etmiş.

Markanın etkinlikte tanıttığı iki model ise daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş incecik tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde topladı. Abra A5 V14.1 Core™ i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 nVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti grafik kartı konfigürasyonuna sahip. Tulpar T5 V18.1 gaming laptop yalnızca 2cm kalınlığında ve 2.1 kg ağırlığındaki gövdesine Core™ i7-8750H işlemci ve 6 GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX1060 grafik kartını sığdırmayı başarmış.