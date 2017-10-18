Montenegro'da vizesiz, sadece 10 günde şirket kurma ve vatandaş olma imkanı var

MGT Consulting Montenegro'nun CEO'su Murat Türsan, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin büyümeye devam etmek için yabancılara her fırsatı tanıdığını ve Karadağ'da son 5 yılda 48 binin üzerinde şirketin kurulduğunu belirterek, Avrupa’nın en kolay ve en uygun oturma ve çalışma izninin Karadağ'da verildiğini ifade etti.

Karadağ'ın yüzde 20'sinin müslüman olduğunu, Türklerin yatırım yapmadan bile vatandaşlık alabileceğini belirtirten Türsan, "Bizim ülkemizde 1 milyon euro civarında yatırım yapıldığı takdirde vatandaşlık verilirken, Karadağ'da öyle bir şey yok. Genç bir ülke, bürokrasi az, insanları çok iyi, diğer Avrupa ülkeleri gibi kimseye kin beslemiyorlar. Sadece sosyal sigorta sistemlerini ayakta tutmak istiyorlar. İster yatırım yapın, ister yapmayın yeterki sigortanız ödensin. Onlar bunu istiyor. Sadece siz, eşiniz ve 18 yaş altınızdaki çocuğunuz değil aynı zamanda anneniz ve babanız vatandaş olabiliyor.

Ayrıca bu ülkenin vergileri de çok düşük, yüzde 9 civarında kurumlar vergisi var. Burada yatırım yapmaya, şirket kurmaya karar verdiğiniz zaman süreç çok hızlı işliyor."

Murat Türsan, şirket kuranların, Karadağ AB üyesi olduğunda yeni avantajlara sahip olacağını belirterek, geleceğin AB ülkesi Karadağ'dan Avrupa’nın merkezlerine ulaşımın birkaç saat olduğunu bildirdi. Türsan, "Türkler Karadağ'dan oturma ve çalışma izinlerini aldıkları taktirde, ülke AB üyesi olduğunda, tüm AB ülkelerine, Karadağ üzerinden yapılacak girişlerde vizesiz seyahat ve serbest giriş hakkına, AB ülkeleriyle serbest ticaret ve istedikleri AB ülkesinde oturma ve çalışma hakkına sahip olacaklar" dedi.

Türsan, Ülkenin yaşamak için de tatil yapmak için de oldukça ucuz olduğunu belirterek, özellikle de 45 yaş üstü kitlenin, çalışma izni alması halinde ödediği sigorta primleriyle 15 yıl sonra bir Avrupa ülkesinde emeklilik hakkına kavuşacağını bildirdi.

Türsan, turizm ve gemicilik başta olmak 60 tane sektör için yatırım teşviki veren Karadağ'ın Doğuş Holding, Global Yatırım Holding, Net Holding, Gintaş ve Tosyalı Holding gibi büyük şirketlerin de ilgisini çektiğini ve buralara yatırım yaptıklarını açıkladı.

"ADETA YATIRIM CENNETİ"

Montenegro'nun en canlı bölgesinin Budva olarak bilindiğini ama bunun artık değiştiğini belirten Türsan, "Kotor bölgesi Budva'dan daha çok turist çekiyor, Kotor'da tam 12 ay boyunca iğne atsan yere düşmüyor. Yılda 6 milyona yakın turist ağırlıyor Kotor... Dünyanın en büyük gemilerini ağırlayabilecek limanları var. Adeta turizm ve yatırım cenneti. Burada yatırım yapmak isteyenler, turizmden çok iyi para kazanabilirler. Fakat, bu kadar turist çekmesine rağmen Kotor'da otel yok. 1000 senelik taş evlerden oluşan tarihi, eski bir şehir burası. Etrafında kocaman araziler var ve Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslanamayacak kadar uygun fiyattan satılıyorlar. Kotor'un etrafına butik oteller yapılıp, iş imkanı yaratılabilir.

"ETİN KİLOSU SADECE 4 EURO"

Yatırım imkanlarının yanısıra temel ihtiyaçların da oldukça uygun olduğunu dile getiren Türsan, "Aylık 300 ile 500 euro arasında kiralık havuzlu evler var. Eğer binanın tamamını kiralamak isterseniz de 1200 euro civarında para ödüyorsunuz. Hayat çok ucuz ve kaliteli. Etin kilosu sadece 4 euro. Orta düzeyde bir araba satın almak isterseniz, 15 bin euroya çok güzel arabalar bulabilirsiniz. Burada herkesin bir bağı bahçesi var, yaşam standartları yüksek. Öyle ki, elektriği bile fazla geliyor ve dışarıya satıyor" dedi.

MGT Consulting Montenegro

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