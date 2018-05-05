Monterrey - Club Tijuana maç önü

Meksika Liga MX Clausura Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Monterrey, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Club Tijuana takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:00. 1 puanlı Monterrey 5. sırada bulunuyor, Club Tijuana 1 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Monterrey, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Club Tijuana, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 424 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Monterrey kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club Tijuana sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Monterrey son haftadaki Puebla müsabasında 1-3 yenildi.

Club Tijuana ise Lobos BUAP karşılaşmasında 3-1 kazandı.