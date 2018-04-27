Montevideo Wanderers - Cerro maçı istatistikleri

Montevideo Wanderers ve Cerro, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Montevideo Wanderers 18 puanla 8. sırada, Cerro 19 puanla 7. sırada bulunuyor. Montevideo Wanderers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cerro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 411 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Montevideo Wanderers kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cerro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Montevideo Wanderers önceki hafta Rampla Juniors FC mücadelesinde 1-0 kazandı.

Cerro ise CA River Plate karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Montevideo Wanderers, 3 gol attı ve 10 gol yedi.

Cerro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerro, 5 gol atarken 8 gol yedi.