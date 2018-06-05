Montevideo Wanderers - Fenix maç önü

Montevideo Wanderers ve Fenix, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 9 puanlı Montevideo Wanderers 4. sırada bulunuyor, Fenix 2 puana sahip ve 8. sırada. Montevideo Wanderers son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Fenix son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 493. İddaa'da Montevideo Wanderers kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fenix kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Montevideo Wanderers önceki hafta Juventud mücadelesinde 1-2 yenildi.

Fenix ise Defensor Sporting maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Montevideo Wanderers, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Fenix ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenix, 2 gol atarken 7 gol yedi.