Montevideo Wanderers - Liverpool M düellosu

Montevideo Wanderers ve Liverpool M, 03 Haziran 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 6 puanlı Montevideo Wanderers 6. sırada bulunuyor, Liverpool M 5 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Montevideo Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Liverpool M, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 388. İddaa'da Montevideo Wanderers kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Liverpool M kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Montevideo Wanderers son haftadaki Rampla Juniors FC müsabasında 1-0 kazandı.

Liverpool M ise Sud America maçında 2-4 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Montevideo Wanderers, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Liverpool M ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liverpool M, 2 gol atarken 4 gol yedi.