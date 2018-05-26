Montevideo Wanderers - Nacional Montevideo maçı öncesi rakamlar

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında Montevideo Wanderers ile Nacional Montevideo, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Montevideo Wanderers 6 puanla 3. sırada, Nacional Montevideo 5 puanla 4. sırada bulunuyor. Montevideo Wanderers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Nacional Montevideo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Montevideo Wanderers galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Nacional Montevideo galibiyet oranı 1.65.

Montevideo Wanderers son hafta oynanan Liverpool M maçında 2-0 yenildi.

Nacional Montevideo, Danubio karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Montevideo Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Montevideo Wanderers, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Nacional Montevideo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nacional Montevideo, 2 gol atarken 2 gol yedi.