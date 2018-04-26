Montpellier - St Etienne maçı rakamları

Montpellier ve St Etienne, 27 Nisan 2018 Cuma günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 46 puanlı Montpellier 8. sırada bulunuyor, St Etienne 49 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Montpellier, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. St Etienne, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 103 kodlu maçı oynayanlar; Montpellier galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, St Etienne galibiyet oranı 2.40. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Montpellier son hafta oynanan Lyon maçında 1-1 berabere kaldı.

St Etienne, Southampton karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Montpellier, 19 gol attı ve 17 gol yedi.

St Etienne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. St Etienne, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.