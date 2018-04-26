Montpellier - St Etienne maçı rakamları

Fransa Ligue 1 maçında Montpellier ile St Etienne, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Montpellier 46 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken St Etienne 49 puanda ve 6. sırada. Montpellier son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Etienne, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 103 kodlu maçı oynayanlar; Montpellier galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, St Etienne galibiyet oranı 2.40. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Montpellier son haftadaki Lyon müsabasında 1-1 berabere kaldı.

St Etienne ise Southampton maçında 0-3 yenildi.

Montpellier, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Montpellier, kendi sahasında 19 gol attı, 17 gol yedi.

St Etienne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Etienne, 14 gol atarken 22 gol yedi.