Montpellier - St Etienne maçı rakamları

Fransa Ligue 1 maçında Montpellier ile St Etienne, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 46 puanlı Montpellier 8. sırada bulunuyor, St Etienne 49 puana sahip ve 6. sırada. Montpellier son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Etienne, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 103. İddaa'da Montpellier kazanır 2.20, berabere biter 3.00, St Etienne kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Montpellier önceki hafta Lyon mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

St Etienne, Southampton karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Montpellier, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Montpellier, kendi sahasında 19 gol attı, 17 gol yedi.

St Etienne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Etienne, 14 gol atarken 22 gol yedi.