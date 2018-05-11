Montpellier - Troyes maçı heyecanı

Montpellier ve Troyes, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Montpellier 49 puanla 8. sırada, Troyes 32 puanla 19. sırada bulunuyor. Montpellier son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Troyes, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 357. İddaa'da Montpellier kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Troyes kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Montpellier önceki hafta Monaco mücadelesinde 2-0 yenildi.

Troyes, Marsilya karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Montpellier, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Montpellier, kendi sahasında 19 gol attı, 18 gol yedi.

Troyes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Troyes, 14 gol atarken 36 gol yedi.