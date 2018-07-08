Montreal Impact - Colorado Rapids sahaya çıkıyor

ABD MLS maçında Montreal Impact ile Colorado Rapids, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. 21 puanlı Montreal Impact 16. sırada bulunuyor, Colorado Rapids 15 puana sahip ve 21. sırada. Ev sahibi Montreal Impact, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colorado Rapids, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 304 kodlu maçı oynayanlar; Montreal Impact galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Colorado Rapids galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Montreal Impact son haftadaki Columbus Crew müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Colorado Rapids ise Los Angeles Galaxy maçında 0-0 berabere kaldı.

Montreal Impact, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 10 gol yedi.

Colorado Rapids, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Colorado Rapids, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.