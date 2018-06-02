Montreal Impact - Houston 1836 maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Montreal Impact, 03 Haziran 2018 Pazar günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. Maç öncesi Montreal Impact 9 puanla 21. sırada, Houston 1836 18 puanla 12. sırada bulunuyor. Montreal Impact, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Houston 1836 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da Montreal Impact kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Houston 1836 kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Montreal Impact son hafta oynanan New England Revolution maçında 3-0 yenildi.

Houston 1836 ise Colorado Rapids maçında 1-1 berabere kaldı.

Montreal Impact, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 10 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 11 gol atarken 12 gol yedi.