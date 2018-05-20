Montreal Impact - Los Angeles Galaxy maçı ne zaman?

ABD MLS maçında Montreal Impact ile Los Angeles Galaxy, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Montreal Impact 9 puanla 20. sırada, Los Angeles Galaxy 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Montreal Impact son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Los Angeles Galaxy, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 525 kodlu maçı oynayanlar; Montreal Impact galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 2.40. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Montreal Impact son haftadaki Columbus Crew müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Los Angeles Galaxy, Colorado Rapids karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Montreal Impact, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Los Angeles Galaxy 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.