Montreal Impact - New England Revolution sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Montreal Impact, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü New England Revolution takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Montreal Impact 6 puanla 19. sırada, New England Revolution 14 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Montreal Impact, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. New England Revolution son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 384 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Montreal Impact kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, New England Revolution sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Montreal Impact son hafta oynanan New England Revolution maçında 2-3 yenildi.

New England Revolution, Montreal Impact karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Montreal Impact, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

New England Revolution ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. New England Revolution, 4 gol atarken 4 gol yedi.