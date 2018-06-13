Montreal Impact - Orlando City maçı ne zaman?

Montreal Impact ve Orlando City, 14 Haziran 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 12 puanlı Montreal Impact 19. sırada bulunuyor, Orlando City 19 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Montreal Impact, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Orlando City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Montreal Impact kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Orlando City sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Montreal Impact önceki hafta New England Revolution mücadelesinde 2-3 yenildi.

Orlando City, Philadelphia Union karşılaşmaında 6-1 yenildi.

Montreal Impact, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Montreal Impact, kendi sahasında 9 gol attı, 10 gol yedi.

Orlando City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Orlando City, 7 gol atarken 13 gol yedi.