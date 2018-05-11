Montreal Impact - Philadelphia Union rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Montreal Impact, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Philadelphia Union takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Montreal Impact 9 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Philadelphia Union 8 puanda ve 20. sırada. Montreal Impact son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 361. İddaa'da Montreal Impact kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Philadelphia Union kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Montreal Impact önceki hafta New England Revolution mücadelesinde 2-3 yenildi.

Philadelphia Union, Orlando City karşılaşmaında 6-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Montreal Impact, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Philadelphia Union, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Philadelphia Union, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.