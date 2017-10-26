Monument Valley 2, Android’e geliyor

2014 yılında satışa çıkan Monument Valley’nin ikinci oyunu bu yılın haziran ayında duyurulmuş ve hemen ardından Apple App Store’daki yerini almıştı. Önceki oyunu gibi ilk olarak iOS'a çıkarılan Monument Valley 2, en sonunda Android’e de geliyor.

Şiddet içermeyen bir bulmaca oyunu olan Monument Valley 2, bugüne kadar 30 milyondan fazla indirildi. Oyuncuların karakterlerini müthiş görünen karmaşık mimari yapılardan geçirdiği oyun, ilk yapımdan farklı olarak hikâyeye odaklanıyor.

Android kullanıcıları çok yakında bir anne ile çocuğunun 14 bölümlük hikâyesini kendi cihazlarında oynayabilecek.

Ünlü oyunun geliştiricisi Ustwo, Monument Valley 2’nin 6 Kasım’da Google Play Store’da olacağını açıkladı.

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