Moody's, Türk Lirası'nın tarihin en düşük seviyelerine gerilemesini kredi notu açısından negatif olarak değerlendirdi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırmaması durumunda Türk Lirası'nda değer kaybı yeniden ön plana çıkabileceğini belirtti.

Moody's tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, "Türk Lirası'nda devam eden zayıflık düşük döviz rezervi ve dış kırılganlık nedeniyle Türkiye ekonomisi için sorun oluşturuyor ve kredi notu için negatif." ifadeleri kullanıldı ve ithalatın payının yüksek olmasına dikkat çekti.

Moody's, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve zayıf dış pozisyonun arka planında aşırı ısınan ekonomi olduğunu belirterek, "Yüzde 10 seviyesindeki enflasyon merkez bankası hedefinin oldukça üzerinde ve liranın son değer kaybıyla daha da yükselecek." dedi.

Hükümet yetkililerinin Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşı gerektiğinde harekete geçilebileceği mesajına da değinen Moody's, "Bu mesajları Para Politikası Kurulu'nun iki hafta sonra gerçekleşecek toplantısında faiz artırımları takip etmezse lira yeniden baskı alında kalabilir." dedi.

Moody's'e göre bu gergin durum Türkiye'nin dinamik ekonomisi ve çok güçlü mali rasyolarından gelen temel gücü ile kredi notunu Mart ayında Ba2'den Ba1'e düşürmelerine de gerekçe gösterilen yüksek ve giderek artan dış kırılganlık arasındaki hassas dengenin de önemli bir testi niteliğinde.

Moody's'in uzun vadeli dış borcun vadesi gelen itfaları üzerine kısa vadeli dış borç ödemelerini ekleyerek resmi rezervlere oranladığı dış kırılganlık göstergesi Türkiye için yüzde 200'ün üzerinde.