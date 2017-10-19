Moody's Japonya'da büyüme bekliyor

Moody's'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya'da dış talepteki güçlü büyümenin bu yıl ve 2018'de devam etmesinin beklendiği belirtilerek, "Devam eden teşvik politikaları ve 2020 Olimpiyat Oyunları'nın etkisiyle Japonya'da Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) artışının bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verildi.



Japonya'nın A1 kredi notu ve durağan not görünümüne sahip olduğu anımsatılan açıklamada, ülkede mali konsolidasyon için sınırlı faaliyet alanı olmasına rağmen, nispeten güçlü nominal GSYH artışının, kamu borç yükünün dengelenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.



Açıklamada, ülkede borç ödenebilirliğinin gelecek bir kaç yılda iyileşmeye devam edeceği aktarılarak, "Bu pozitif gelişmeler, canlandırma politikalarının işlediğini gösterirken, biz bir süre daha uyumlu para politikasının devam etmesini bekliyoruz." denildi.



Japonya'da manşet enflasyonun bu yılın 8 ayında ortalama yüzde 0,4 olduğu bilgisi verilen açıklamada, bu rakamın Japonya Merkez Bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefinin altında kalmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

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