Moody's kararı piyasaları etkiler mi? İki ekonomist iki yorum

Peki bu karar piyaları nasıl etkileyecek? Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar ve Stratejist Cüneyt Paksoy, kararın olası etkilerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

'SİYASET EKONOMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ'

Moody's kararının piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Moody's kararının teknik değerlendirmenin biraz dışına taştığını ve siyasetin makro ekonominin önüne geçtiğini söyledi.

Salar, şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'nin ekonomik görünümü ile ilgili endişe taşıyan verilerin kötüleştiğine ilişkin bir sonuç çıkaramadım. Kararın piyasadaki fiyatlamalar üzerinde ilave bir etkisinin olmaması gerekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları fiyatlar üzerinde ancak somut bir değişim, yani yatırım yapılabilir seviyeye çıkma veya kaybetme durumunda, etkili oluyor. O kararlar sonucu değiştiriyor. Ara dönemlerdeki değerlendirmeler biraz daha siyaset ile ilgili. Dolayısıyla bu kararın piyasa üzerinde çok etkisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum."

'ÖNEMLİ BİR ETKİ YARATMAZ'

Stratejist Cüneyt Paksoy, Moody's kararının beklenmedik bir anda geldiğini ancak piyalarda önemli bir etki yaratmasını beklemediğini söyledi. Paksoy, şöyle konuştu:

"Not düşüşüne gerekçe olarak kurumların direncindeki düşüşü ve yapısal reformlardaki gecikmeler ile dış kırılganlıkları gösteriyorlar. Ama görünümü negatiften durağana çevirmelerinin ana sebebi ise benzer ülkelerdeki yüzde 40'lık toplam borç oranının Türkiye'de yüzde 20'lerde kalması.

Bence karar biraz haksız ve gerekçesi siyasi. Karardan sonra dolarda 3.81'e doğru bir hareket oldu. Bu durum kararın sınırlı bir etkisi olacağını gösteriyor. Yatırım yapılabilir notu olmadıktan sonra böylesi bir not indirimin önemli bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Aslında fiyatların içinde olan bir şeyin biraz daha negatif tonda ajandalara not alınması şeklinde yorumlanacak.

Teknik olarak 3.81-3.83 seviyesi, operasyon sonrası geçilmeyen bölge. Buralar geçilmedikçe dolar kuru yaşanan hareketi sindirme potansiyeline sahip. Dolar 3.77-3.83 arasında kalmaya devam edebilir."