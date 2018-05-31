Moody’s, piyasalarda devam eden türbülansın yayılması, yüksek petrol fiyatlarının tüketim talebine zarar vermesi, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yeniden artması ve Brezilya, Meksika ile İtalya’daki siyasi kaygıların büyüme üzerinde risk ortaya çıkardığını açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kurum Türkiye’nin büyüme tahminini 2018 için yüzde 4’ten yüzde 2.5’e düşürdü.