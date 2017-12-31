Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 bin 480 cep telefonu numarası sahibinin iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğini açıklamasının ardından, gözler mağdurlara çevrildi. İndirdikleri bazı programlar nedeniyle ByLock listesine 57 hâkim ve savcının da girdiği tespit edildi.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 57 kişilik listeyi mercek altına alınırken, ilgili savcılıklar da soruşturma dosyalarını yeniden açtı. İnceleme sonunda bu isimlerden bazılarının ikinci hattında ByLock bulunduğu, bir kısmının ise diğer tespitler nedeniyle FETÖ ile iltisak kurdukları görüldü. HSK, FETÖ’nün ByLock oyununun ortaya çıkmasının ardından hakkında başka delil bulunmayan bu yargıç ve savcıların bazılarını mesleğe iade etmek üzere hazırlık yapmaya başladı.
HSK, 7 İSMİ İHRAÇ YERİNE AÇIĞA ALDI
Ancak, listede yer alan özellikle 7 hâkim ve savcının durumu yargıda sarsıntı yarattı. HABERTÜRK, yargı koridorlarında günlerce konuşulan ve HSK ile güvenlik birimleri arasında yoğun trafiğe yol açan bu gelişmenin perde arkasına ulaştı. HSK, 7 isimle ilgili tespitte hata olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, tekrar tekrar inceleme talep etti. Söz konusu yargı mensupları, “Bizim FETÖ ile işimiz olmaz, ByLock kullanmadık. Telefonlarımız incelensin” diyerek, telefonlarını HSK Teftiş Kurulu’na teslim etti. Teknik inceleme sonucunuda telefonlarda ByLock izine rastlanmadı ancak güvenlik birimlerinden “Eminiz” beyanı geldi. Buna rağmen HSK, ihtiyatlı davrandı, 7 yargı mensubunu ihraç etmek yerine açığa aldı. Bu karar sonrası 7 isim gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.
CÜBBELERİNE KAVUŞACAKLAR
1 yıl sonra, 7 ismin de FETÖ tuzağı sonucu ByLock listelerine girdiği ortaya çıktı. Bu tespit sonrası HSK, aralarında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR’larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da bulunduğu 7 yargı mensubunun göreve iadesi için çalışmalara başladı. Aksoy’a, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ’cü polisleri yargıladığı sırada açığa alma kararı tebliğ edilmişti. Bu bildirim sonrası duruşmaya ara verilip başka bir hâkimle yargılama devam etmişti. HSK 2. Dairesi’nin, 7 isim hakkında daha önce alınan açığa alma kararını kısa bir süre içerisinde kaldırması bekleniyor. Bu karar sonrası 7 yargıç 1 yıllık ayrılığın ardından cübbelerine yeniden kavuşacak.
İŞTE MAĞDUR OLAN HÂKİM VE SAVCILAR
ByLock tuzağıyla mağdur edilen hâkim ve savcılar şöyle:
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu.
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