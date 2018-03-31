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Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor. Kadıralak Yaylası'nın 3'üncü derece doğal sit alanı olan statüsü 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım' alanı olarak değiştirildi.