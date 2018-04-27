Morecambe - Barnet maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Morecambe, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Barnet takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 45 puanlı Morecambe 21. sırada bulunuyor, Barnet 40 puana sahip ve 23. sırada. Ev sahibi Morecambe, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Barnet son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 325 kodlu maçı oynayanlar; Morecambe galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Barnet galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Morecambe son haftadaki Luton Town müsabasında 3-1 yenildi.

Barnet ise Crewe Alexandra maçında 4-1 yenildi.

Morecambe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Morecambe, kendi sahasında 22 gol attı, 26 gol yedi.

Barnet, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti. Barnet, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 40 kez topu kendi kalesinde gördü.