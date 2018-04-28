Morecambe - Barnet maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Morecambe, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Barnet takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Morecambe 45 puanla 21. sırada, Barnet 40 puanla 23. sırada bulunuyor. Morecambe son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barnet, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 325. İddaa'da Morecambe kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Barnet kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Morecambe son hafta oynanan Luton Town maçında 3-1 yenildi.

Barnet ise Crewe Alexandra karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Morecambe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Morecambe, kendi sahasında 22 gol attı, 26 gol yedi.

Barnet, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barnet 21 kez gol sevinci yaşadı, 40 kez topu ağlarında gördü.