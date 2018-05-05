Moreirense - Desportivo Aves rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Moreirense ile Desportivo Aves, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Moreirense 32 puanla 13. sırada, Desportivo Aves 31 puanla 14. sırada bulunuyor. Moreirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Desportivo Aves, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 508 kodlu maçı oynayanlar; Moreirense galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Desportivo Aves galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Moreirense son hafta oynanan Desportivo Aves maçında 1-0 kazandı.

Desportivo Aves ise Moreirense maçında 1-0 yenildi.

Moreirense, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 17 gol yedi.

Desportivo Aves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Desportivo Aves, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.